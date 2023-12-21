الجامعة العربية والصين تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وأفادت الجامعة العربية، في بيان لها، أن اللقاء تناول استعراض الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خاصةً العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرّض لها أهالي القطاع جرّاء الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال.