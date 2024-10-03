إسرائيل تعلن قتل "خضر الشهابية" القيادي بحزب الله وقائد منطقة مزارع شبعا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خضر الشهابية، القيادي بحزب الله، في غارة جوية، الأربعاء، وهو القيادي المسؤول عن هجوم مجدل شمس الذي وقع في 30 يوليو الماضي.
وتفصيلاً، قالت إسرائيل إن خضر الشهابية هو قائد منطقة مزارع شبعا في حزب الله، وكان وراء العديد من الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات على مواقع للجيش الإسرائيلي في جبل دوف بالقرب من الحدود مع لبنان وجبل الشيخ ومنطقة شمال هضبة الجولان.
وكانت منطقة مجدل شمس السورية المحتلة، تعرضت إلى ضربة بسقوط صاروخ في ملعب لكرة القدم، ما أدى إلى مقتل 12 من الفتية والفتيات، واتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق الصاروخ إلا أن الأخير نفى "أي علاقة" له بالحادث.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"رد قاسٍ" على هذا القصف خلال زيارته مجدل شمس.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت إسرائيل، الخميس، إنها استهدفت "مقر استخبارات" حزب الله في بيروت، وفقًا للعربية نت.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته المقاتلة ضربت أهدافًا تابعة لمقر مخابرات حزب الله في بيروت، وذكر في بيان أن "طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت أهدافًا تابعة لمقر استخبارات حزب الله في بيروت، شملت عناصر ينتمون إلى الوحدة، ووسائل جمع معلومات استخباراتية، ومراكز قيادة وبنى تحتية"، بحسب البيان، بالإضافة إلى مقاتلين في الوحدة الاستخباراتية التابعة لحزب الله.
واستهدفت سلسلة غارات اليوم، ضاحية بيروت الجنوبية، طالت إحداها المكتب الإعلامي لحزب الله في حي معوض لكن الحزب أكد أن مدير المكتب محمد عفيف لم يكن بالمبنى.
واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى بلدة كيفون الشيعية في جبل لبنان للمرة الأولى، وطالت الغارة منزلاً، ويُذكر أن مسؤولين من حزب الله وعناصر منه يقطنون في هذه البلدة.
وللمرة الثانية، تستهدف غارات إسرائيلية بلدة المعيصرة الشيعية في قضاء كسروان شمال شرق بيروت ذات الغالبية المسيحية، وكانت الغارة السابقة استهدفت منزل الشيخ محمد عمرو، مسؤول حزب الله في المنطقة، الذي كان خاليًا من السكان، ولم تقع أي إصابات في الغارة.
وقتل أكثر من 40 عامل إسعاف وإطفاء بنيران إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية في لبنان، على ما أفاد وزير الصحة الخميس، ما يرفع عدد عمال الإسعاف والإنقاذ الذين قُتلوا منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام إلى 97.
وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في مؤتمر صحافي، إنه في الأيام الثلاثة الماضية سقط أكثر من 40 قتيلاً في لبنان "من العاملين في سيارات الإسعاف أو الإطفاء"، مشيرًا إلى أن "إجمالي عدد المسعفين وعمال الإطفاء" الذين قتلوا حتى الآن بلغ 97. وأوضح أن الحصيلة تتضمن مسعفين في هيئات رسمية تابعة للدولة وأخرى مرتبطة بحزب الله وأطراف لبنانية أخرى.