إسرائيل تعلن قتل "خضر الشهابية" القيادي بحزب الله وقائد منطقة مزارع شبعا

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته المقاتلة ضربت أهدافًا تابعة لمقر مخابرات حزب الله في بيروت، وذكر في بيان أن "طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت أهدافًا تابعة لمقر استخبارات حزب الله في بيروت، شملت عناصر ينتمون إلى الوحدة، ووسائل جمع معلومات استخباراتية، ومراكز قيادة وبنى تحتية"، بحسب البيان، بالإضافة إلى مقاتلين في الوحدة الاستخباراتية التابعة لحزب الله.