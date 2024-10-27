استشهاد نحو ألف فلسطيني في العملية البرية للاحتلال الإسرائيلي "شمال غزة"

من جانب آخر أشارت منظمات حكومية وحقوقية فلسطينية أن أكثر من 100 ألف فلسطيني في مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، يتضورون جوعًا، في ظل الحصار الإسرائيلي، ومنع إمدادات الغذاء والدواء والمياه.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الاحتلال دمر 162 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان على القطاع، لافتًا النظر إلى أن 15500 مريض بحاجة ماسة إلى العلاج خارج مستشفيات قطاع غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات القطاع، يضاف إليهم 350 ألف مريض مصابون بالأمراض المزمنة لم يتلقوا علاجهم المناسب منذ فترة طويلة.