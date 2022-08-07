الجيش الصيني يقرر إجراء تدريبات منتظمة في مضيق تايوان

وكانت قد بدأت الصين مناوراتها في ستة اتجاهات حول تايوان، بعضها على مسافة 20 كيلومترًا فقط، كردّ صيني على زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.