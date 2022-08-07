الجيش الصيني يقرر إجراء تدريبات منتظمة في مضيق تايوان

قرر الجيش الصيني إجراء تدريبات منتظمة على الجانب الشرقي من الخط الفاصل في مضيق تايوان، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الأحد.
ويعد الخط الفاصل في المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين هو خط سيطرة غير رسمي لا تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبين.
وتواصل الصين تدريباتها العسكرية حول الجزيرة، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايبيه الأسبوع الماضي.
وتسعى بكين من خلال مناوراتها إلى تأكيد أحقيتها في ضم تايوان، وإنذار واشنطن الداعمة للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وكانت قد بدأت الصين مناوراتها في ستة اتجاهات حول تايوان، بعضها على مسافة 20 كيلومترًا فقط، كردّ صيني على زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد: إنها أرسلت طائرات وسفنًا للرد "بشكل مناسب" على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.
وقالت في بيان صحافي: إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان صباح الأحد، لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية.
فيما قالت وزارة النقل التايوانية: إن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجياً ظهر يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)؛ إذ إن أغلب الإشعارات بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة "لم تعد سارية".
وأوضحت الوزارة أن تايوان ستواصل مع ذلك توجيه الطائرات والسفن بالابتعاد عن التدريبات العسكرية الصينية قبالة ساحلها الشرقي حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.