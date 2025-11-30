"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 45 طالبًا في هجوم على "كمو"

وتتفاقم المأساة الإنسانية في السودان يومًا بعد يوم، مع دخول الحرب عامها الثاني، حيث وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أكبر أزمة نزوح في العالم"، بعدما تجاوز عدد النازحين واللاجئين 14 مليون شخص.