قوات الاحتلال تحتجز جثمان فلسطيني في جرافة والجنود يلتقطون "سيلفي" معه

بعد ساعات من الاشتباك معه في بلدة أبو ديس شرق القدس، وقصف المنزل الذي كان يتحصن فيه، احتجزت قوات جيش الاحتلال جثمان الفلسطيني نبيل حلبية، وقامت بنقله بجرافة عسكرية.
وأظهر مقطع فيديو، جرافة إسرائيلية تنقل جثة الشاب الفلسطيني؛ فيما راح جنود الاحتلال يلتقطون صور "سيلفي" مع الجثمان.
وقالت وكالة "معا" الفلسطينية: إن الفلسطيني نبيل حلبية الذي استشهد في أبو ديس اليوم يحمل الجنسية الروسية.
واندلعت مواجهاتٌ فجر اليوم الأحد، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة منذ ليل أمس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد "استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور (22 عامًا) برصاص الاحتلال في أبو ديس، واستشهاد الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عامًا) في نوبا، شمال غرب الخليل".
وأفادت "روسيا اليوم" بأن الشهيد الثالث هو نبيل حلبية، وهو المطلوب الذي حاصرت قوات الاحتلال منزله منذ الفجر، وقد تم احتجاز جثمانه.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هناك إصابتين حرجتين للغاية برصاص الاحتلال في أبو ديس، وصلتا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إحداها في الظهر، والثانية في الصدر؛ مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.