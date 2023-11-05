قوات الاحتلال تحتجز جثمان فلسطيني في جرافة والجنود يلتقطون "سيلفي" معه

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد "استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور (22 عامًا) برصاص الاحتلال في أبو ديس، واستشهاد الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عامًا) في نوبا، شمال غرب الخليل".