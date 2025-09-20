الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جمهورية البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين

وأعربت خارجية فلسطين عن شكرها وتقديرها للدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، مطالبة الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين، وتحثها على الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقًا لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.