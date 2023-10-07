الإذاعة الإسرائيلية: "حماس" أسرت 35 إسرائيلياً

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت، واشتبكوا في حرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عدداً منهم، وأسروا عدداً من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.