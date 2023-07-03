بسبب "الرئيس السجين".. زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف

وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، قال ساكاشفيلي في وقت سابق: "أنا مقتنع تمامًا بانتصارنا. ولكن إذا لم أنج حتى النصر القريب جدًا فسوف يدفن قلبي في كييف. إنه ينتمي إلى أوكرانيا".