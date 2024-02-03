منفذ هجوم باريس يعاني من مشاكل عقلية

وبينت السلطات أن الرجل، الذي كان يحمل أوراق إقامة إيطالية وأدوية تشير إلى أنه يخضع للعلاج، وتم احتجازه بعد الهجوم الذي وقع الساعة 7:35 صباحًا في إحدى قاعات المحطة.