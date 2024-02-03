منفذ هجوم باريس يعاني من مشاكل عقلية

أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز، أن الرجل الذي أصاب 3 أشخاص في هجوم بالسكين والمطرقة في باريس، اليوم (السبت) ربما يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.
وقال "نونيز": "يبدو أن هذا الشخص يعاني من مشاكل نفسية، ولا توجد عناصر تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا قد يكون عملاً إرهابياً"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح أن المشتبه به هاجم المارة بمطرقة وسكين، مما أدى إلى إصابة شخص واحد واثنين آخرين بجروح طفيفة، وأن شخصًا رابعًا أصيب بصدمة شديدة يمكن اعتباره أيضًا مصابًا بجروح طفيفة.
وبينت السلطات أن الرجل، الذي كان يحمل أوراق إقامة إيطالية وأدوية تشير إلى أنه يخضع للعلاج، وتم احتجازه بعد الهجوم الذي وقع الساعة 7:35 صباحًا في إحدى قاعات المحطة.