"لافروف": علاقات روسيا بالغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الأربعاء): "إن العلاقات مع الغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة"، متهماً إياه بتحويل أوكرانيا إلى "موطئ قدم عسكري مُعادٍ لروسيا".
وأضاف "لافروف": "إن مستقبل السياسة الخارجية لروسيا هو إنهاء هيمنة الغرب على الحياة الدولية"، وفقاً لـ"تاس".
واعتبر أن "السياسة الغربية الخارجية عملت خلال سنوات على احتواء روسيا، عبر توسّع حدود حلف شمال الأطلسي، وتحويل أوكرانيا الشقيقة إلى دولة معادية لروسية، وموطئ قدم عسكري".
واتهم "لافروف" ألمانيا وفرنسا وبولندا "بالموافقة على انقلاب دموي في كييف في فبراير 2014 كان يرفع شعارات عنصرية نازية صريحة".