"لافروف": علاقات روسيا بالغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الأربعاء): "إن العلاقات مع الغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة"، متهماً إياه بتحويل أوكرانيا إلى "موطئ قدم عسكري مُعادٍ لروسيا".