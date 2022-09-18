في مداهمة لوكر داعشي.. مقتل 8 إرهابيين جنوبي الموصل بالعراق

قتل 8 إرهابيين وعنصران من الحشد الشعبي، أمس الأحد، في عملية أمنية نفذتها قوة عراقية على وكر لتنظيم "داعش" داخل جزيرة الحضر جنوبي الموصل، وفقاً لسكاي نيوز عربية.