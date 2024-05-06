مصدر مصري: قصف "حماس" لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات هدنة غزة

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقرّبة من المخابرات المصرية عن مصدر مصري رفيع المستوى اليوم (الاثنين)، أن قصف حركة "حماس" لمنطقة كرم أبو سالم بجنوب إسرائيل أمس، الذي أودى بأربعة جنود إسرائيليين، تسبب في تعثّر. المفاوضات الهادفة لإرساء هدنة في قطاع غزة.