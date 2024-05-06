مصدر مصري: قصف "حماس" لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات هدنة غزة

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقرّبة من المخابرات المصرية عن مصدر مصري رفيع المستوى اليوم (الاثنين)، أن قصف حركة "حماس" لمنطقة كرم أبو سالم بجنوب إسرائيل أمس، الذي أودى بأربعة جنود إسرائيليين، تسبب في تعثّر. المفاوضات الهادفة لإرساء هدنة في قطاع غزة.
وقال المصدر: "إن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة، والوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي".
وانتهى اجتماع في القاهرة أمس بشأن مقترح للهدنة، من دون تحقيق تقدّم ملموس مع تشبّث كلّ من إسرائيل وحماس بمواقفهما.