وصفها بجريمة حرب.. لبنان: عملية خطف "عماد أمهز" تمت بوسائل متطورة واختراق

وأشار المصدر القضائي اللبناني إلى أن العملية، التي أُعِدّت بإتقان مسبق، تُمثل خرقًا صارخًا للسيادة اللبنانية، حيث نُفذت في منطقة آمنة بعيدًا عن خطوط التماسّ، مما يشكل جريمة حرب وفقًا للتوصيف القانوني اللبناني، وأوضح أن الحكومة اللبنانية تقوم باتصالات مع القوة الدولية، رغم أن قوات "يونيفيل" تتمتع بحصانة تمنع إخضاعها للتحقيق.