ألمانيا معرضة لـ265 مليار دولار خسائر بسبب أزمة الطاقة

ويُتوقع أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026، إلى أن تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية، وتؤدي إلى زيادة الوظائف بحوالي 60 ألفًا بحلول 2030.