متطرف ومتورط في قضايا جنائية.. "هاريس" تهاجم ترامب في كلمتها أمام حملتها الانتخابية

هاجمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية بديلاوير اليوم الثلاثاء المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر دونالد ترامب.
وفي التفاصيل، قالت هاريس التي أعلنت السعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن: إن دونالد ترامب شخص متورط بقضايا جنائية، وتمت إدانته، ويريد المخاطرة بالحريات التي يتمتع بها الشعب الأمريكي.
مضيفة بأن ترامب ومشروعه المتطرف سوف يضعف الطبقة المتوسطة.
وفي المقابل أثنت "هاريس" على الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلة: لدي تواصل يومي مع الرئيس بايدن عبر الهاتف، ونحن فريق واحد، وسنفوز في الانتخابات. بايدن جعلنا نخرج من جائحة كورونا، وأنشأ ملايين الوظائف. نحن ممتنون لخدماته التي قدمها للشعب الأمريكي. وإنه شرف كبير لي أن يدعمني الرئيس بايدن، وتشرفت بالعمل معه.
وفي معرض حديثها أشارت هاريس إلى مجموعة من المهام التي ستعمل عليها قائلة: "سأواصل العمل الذي بدأه بايدن، وسننتصر في انتخابات نوفمبر، وسأعمل على توحيد الحزب الديمقراطي. لن نعود إلى الوراء، وسنناضل من أجل المستقبل"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقالت: "سأعمل على تعزيز الطبقة الوسطى، وحظر الأسلحة الهجومية. أمامنا الكثير من العمل الشاق لنقوم به قبل الانتخابات الرئاسية".