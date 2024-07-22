متطرف ومتورط في قضايا جنائية.. "هاريس" تهاجم ترامب في كلمتها أمام حملتها الانتخابية

وفي معرض حديثها أشارت هاريس إلى مجموعة من المهام التي ستعمل عليها قائلة: "سأواصل العمل الذي بدأه بايدن، وسننتصر في انتخابات نوفمبر، وسأعمل على توحيد الحزب الديمقراطي. لن نعود إلى الوراء، وسنناضل من أجل المستقبل"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".