وفاة "أميني" تضع إيران في مأزق.. ووزير داخليتها: القتلى 4 مجموعات!

وقال: "أخطأ من اتخذ موقفًا غير مسؤول وجاهلًا إزاء هذه الحادثة، وتسببت هذه المواقف في إساءة فهم بعض الأشخاص الذين تعاطفوا مع أولئك الذين كانوا يبحثون عن إثارة الشغب والفوضى وتواكبوا مع أمريكا والدول الأوروبية".