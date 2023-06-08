وفاة 70 رضيعًا وطفلًا.. "يونيسف" تتحدث عن "مأساة دار أيتام سودانية مع الحرب"!

ولم يذكر "بيريس" مزيدًا من التفاصيل، بما في ذلك أين ومتى تم نقل الأطفال، لكن ناظم سراج الناشط الذي يرأس منظمة حاضرين الخيرية المحلية، قال إنه تم نقلهم عبر النهر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى منشأة تم بناؤها حديثًا في مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، على بعد نحو 135 كيلومترًا جنوب شرق الخرطوم.