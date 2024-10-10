نابلس تشهد إضرابًا شاملًا بعد اغتيال أربعة مقاومين برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية

وأوضحت التقارير أن القوة الإسرائيلية الخاصة نفذت العملية بشكل مفاجئ؛ حيث استهدفت المركبة بشكل مباشر، وأطلقت النار عليها بكثافة؛ ما أسفر عن مقتل المقاومين على الفور. وعقب ذلك اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق عدة من المدينة، أسفرت عن وقوع إصابات بالاختناق جراء استخدام الغاز المسيل للدموع.