تحوّل أمريكي مفاجئ.. واشنطن تعلّق تأشيرات الفلسطينيين وتوسّع قائمة الممنوعين

أعلنت الولايات المتحدة تعليقها الشامل لمعظم أنواع التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين.
ويمثل القرار توسعًا في القيود السابقة التي كانت تقتصر على تأشيرات زيارة الفلسطينيين من قطاع غزة، ليشمل الآن الفلسطينيين من الضفة الغربية والشتات، ويمنع منح تأشيرات للعلاج أو الدراسة أو العمل أو زيارة الأقارب مؤقتًا على الأقل.
وتضمنت برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 18 أغسطس، توجيهات لجميع السفارات والقنصليات بوقف منح تأشيرات غير المهاجرين لحاملي الجواز الفلسطيني فقط، باستثناء مزدوجي الجنسية أو من حصلوا على تأشيرات مسبقة.
كما أكّد مصدر في الخارجية الأمريكية أن القرار يشمل منع دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويلغي تأشيرات كانت قد صدرت لمسؤولين فلسطينيين كان من المقرر مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان عدد من حلفاء واشنطن نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية، ما قوبل باستياء من الجانب الإسرائيلي والأمريكي، ويُنظر إلى القرار على أنه انعكاس لموقف الإدارة الأمريكية الداعم لإسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة.