تحوّل أمريكي مفاجئ.. واشنطن تعلّق تأشيرات الفلسطينيين وتوسّع قائمة الممنوعين

ويمثل القرار توسعًا في القيود السابقة التي كانت تقتصر على تأشيرات زيارة الفلسطينيين من قطاع غزة، ليشمل الآن الفلسطينيين من الضفة الغربية والشتات، ويمنع منح تأشيرات للعلاج أو الدراسة أو العمل أو زيارة الأقارب مؤقتًا على الأقل.