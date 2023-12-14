مفوض "الأونروا": نازحو غزة يوقفون شاحنات المساعدات من شدّة الجوع ويأكلون الطعام فورًا

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم "الخميس": "إن النازحين الذين يعانون من الجوع يوقفون شاحنات المساعدات التابعة لها في غزة، وإن تقديم المساعدات للأشخاص في ملاجئها يزداد صعوبة بسبب التكدس خارجها".