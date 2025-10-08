ريابكوف: لم نتلقَّ ردًّا من واشنطن على مبادرتنا بشأن "ستارت".. ويمكننا الاستغناء عنها

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن بلاده لم تتلقَّ أي رد رسمي من الولايات المتحدة بشأن المبادرة الروسية الخاصة بمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، مؤكدًا أن موسكو قادرة على المضي قدمًا دون انتظار واشنطن إذا لم تُبدِ اهتمامًا بالمقترح.
وقال ريابكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "لقد قدّمنا اقتراحنا ويدنا ممدودة، وإذا لم يثر اهتمامهم، فنحن قادرون على الاستغناء عن ذلك."
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن بلاده لم تتلق حتى الآن ردًّا رسميًا من واشنطن حول المبادرة، مشددًا على أنه لا يجري أي حديث حاليًّا عن تمديد معاهدة ستارت الجديدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 22 سبتمبر الماضي استعداد موسكو للاستمرار في الالتزام بالقيود الكمية للمعاهدة لمدة عام إضافي بعد انتهاء سريانها في فبراير المقبل، شرط أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة ذاتها بالمثل.
وفي المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترحيبه المبدئي بمبادرة بوتين، واصفًا إياها بأنها "فكرة جيدة على ما يبدو"، إلا أن البيت الأبيض لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي بشأن المقترح الروسي.