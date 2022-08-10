بعد تفتيش المنزل.. عملاء "إف بي آي" يحجزون هاتف حليف ترامب

وكان عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد أجروا تفتيشًا في بيت ترامب بفلوريدا، بحثًا عن وثائق من المحتمل أن يكون الرئيس السابق قد نقلها إلى مقر إقامته بعد مغادرته البيت الأبيض رغم كونها محاطة بالسرية.