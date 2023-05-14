عملية التصويت تتواصل في تركيا.. "أردوغان" و"كيليتشدار أوغلو" يُدليان بصوتيهما

فتحت صناديق الاقتراع في تركيا أبوابها صباحًا اليوم الأحد أمام الناخبين؛ للإدلاء بالأصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالبلاد، وأدلى الرئيس التركي الحالي والمرشح الرئاسي رجب طيب أردوغان بصوته في مركز اقتراع في إسطنبول؛ بينما أدلى منافسه كمال كيليتشدار أوغلو بصوته في مدينة أنقرة.
وبعد الإدلاء بصوته، قال أردوغان: "لا توجد أي مشاكل في عملية التصويت في كل مناطق البلاد"، وعبّر عن أمله بأن تكون نتيجة الانتخابات "جيدة لمستقبل تركيا".
وفي أنقرة، قال المرشح الرئاسي كمال كيليتشدار أوغلو، عند إدلائه بصوته: إن تركيا "اشتاقت للديمقراطية".
وتتواصل عملية التصويت في مختلف أنحاء تركيا؛ حيث يستمر أكثر من 60 مليون ناخب تركي في التوجه إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد وأعضاء البرلمان الجدد.
وتشير الاستطلاعات إلى احتدام المنافسة على الرئاسة بين رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، كما يتنافس في الانتخابات البرلمانية تحالف الشعب الذي يتألف من حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة أردوغان، وحزب الحركة القومية اليميني وآخرين، وتحالف المعارضة بزعامة كيليتشدار أوغلو، المكون من 6 أحزاب معارضة؛ بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري.
وبدأ التصويت في الثامنة صباحًا، وينتهي في الخامسة مساء؛ حيث يصوّت قرابة 61 مليون ناخب لاختيار رئيس البلاد وأعضاء البرلمان، في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا.
وستعلن نتائج التصويت في نهاية اليوم الانتخابي.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن المرشحين لمنصب الرئاسة هم: رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الحالي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم وهو مرشح تحالف الشعب الحاكم، وكمال كيليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري ومرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف الأجداد القومي اليميني المعارض، ومحرم إنجه الذي انسحب من السباق الرئاسي قبل 72 ساعة من انطلاق الانتخابات.