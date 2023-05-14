عملية التصويت تتواصل في تركيا.. "أردوغان" و"كيليتشدار أوغلو" يُدليان بصوتيهما

وتشير الاستطلاعات إلى احتدام المنافسة على الرئاسة بين رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، كما يتنافس في الانتخابات البرلمانية تحالف الشعب الذي يتألف من حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة أردوغان، وحزب الحركة القومية اليميني وآخرين، وتحالف المعارضة بزعامة كيليتشدار أوغلو، المكون من 6 أحزاب معارضة؛ بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري.