مبعوث أمريكا لإيران: الخيار العسكري مع طهران مطروح لوقف سلوكها العدواني

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأحد في مقابلة مع "العربية"، أن إيران رفضت المعروض بشأن العودة للاتفاق النووي، مضيفًا أن واشنطن لا تزال ترى أن الدبلوماسية الطريقة الأكثر فعاليّة للتعامل مع الملف النووي الإيراني.