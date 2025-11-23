قصف إسرائيلي يحوّل خان يونس إلى "أحزمة نار".. و24 قتيلًا في غزة

كثفت إسرائيل، الأحد، قصفها العنيف على عدة مناطق في جنوب قطاع غزة، أبرزها مدينتا رفح وخان يونس.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النيران باتجاه خان يونس، بينما شنت الطائرات الحربية غارات جوية متتالية، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف من الدبابات، شكّل "أحزمة نارية" في المدينة.
كما نسفت القوات الإسرائيلية عددًا من المباني في جنوب شرق خان يونس، في وقت كثفت فيه المدفعية الإسرائيلية قصفها على مناطق متفرقة جنوبي القطاع.
وكان مسؤولون في قطاع الصحة أفادوا، السبت، بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، وإصابة 54 آخرين، بينهم أطفال، جراء غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من قطاع غزة.