قصف إسرائيلي يحوّل خان يونس إلى "أحزمة نار".. و24 قتيلًا في غزة

وكان مسؤولون في قطاع الصحة أفادوا، السبت، بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، وإصابة 54 آخرين، بينهم أطفال، جراء غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من قطاع غزة.