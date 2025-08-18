رئيس فلسطين يُصدر مرسومًا لتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت استعدادًا لمرحلة الدولة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة لصياغة الدستور المؤقت، تمهيدًا للانتقال من السلطة إلى الدولة، في إطار التحضيرات للانتخابات العامة بعد وقف العدوان الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة.