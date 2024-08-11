حكومة "الدبيبة" تطلب مغادرة مسؤولين في المخابرات المصرية للأراضي الليبية

وتفصيلاً، جاء ذلك احتجاجًا على استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في القاهرة، الأحد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، والوفد المرافق له بقيادة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم حفتر.