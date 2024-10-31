حصيلة اليوم.. استشهاد 57 فلسطينيًّا في القصف الإسرائيلي على غزة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن معظم الشهداء ارتقوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، لافتةً إلى أن المنظومة الصحية انهارت قبل عدة أسابيع في شمال القطاع الذي يتعرض لعدوان بري شامل لليوم 27 على التوالي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1300 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.