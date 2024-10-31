حصيلة اليوم.. استشهاد 57 فلسطينيًّا في القصف الإسرائيلي على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على منازل وتجمعات وخيام الفلسطينيين، في مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم، إلى 57 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن معظم الشهداء ارتقوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، لافتةً إلى أن المنظومة الصحية انهارت قبل عدة أسابيع في شمال القطاع الذي يتعرض لعدوان بري شامل لليوم 27 على التوالي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1300 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.