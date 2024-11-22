"الجهاز الخدعة".. تفاصيل عن "تفجير طرد مشبوه قرب سفارة أمريكا في بريطانيا"

وأضاف المطار في بيان: إن الركاب لا يستطيعون دخول المبنى الجنوبي أثناء استمرار هذا الأمر، موضحًا أن القطارات لن تتوقف حاليًا هناك، كما شدد على أن سلامة وأمان الركاب والموظفين أولوية.