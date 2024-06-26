الاتحاد الأوروبي يقرّر تمديد بعثتَيْه للمساعدة الحدودية في رفح وبعثة الشرطة

علاوة على ذلك فإن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح مكلفة بتوفير وجود طرف ثالث في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وبناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.