قائد الحرس الثوري "طوفان الأقصى" عملية فلسطينية خالصة ومستقلة

وشدد -وفق "روسيا اليوم"- على أن "طوفان الأقصى عملية مستقلة وبعيدة عن انتقامنا لمقتل سليماني، وانتقامنا ما زال قائمًا، ولدينا خيارات كثيرة"، جازمًا بأن "طوفان الأقصى هي نتاج معاناة فلسطينية ومواجهة فلسطينية كاملة ورد فعل على الاحتلال وممارساته، هي نتيجة الاعتداء على المسجد الأقصى والفلسطينيين من قِبَل كل المستعمرين، وهي عملية فلسطينية بحتة، وفلسطين قادرة على هذه العملية وقامت بها وحدها".