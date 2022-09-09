مهّدوا لها بإجراءات تعسفية.. لماذا افتعل الحوثيون أزمة المشتقات النفطية؟

وبالتوازي مع النهج العملي للحكومة اليمنية في إنهاء أزمة المشتقات في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين، فقد أوضحت حقيقة الموقف حولها للشعب اليمني، مبينة أن ميليشيا الحوثي مهّدت للأزمة باتخاذ عدة إجراءات تعسفية، فشرعت منذ 10 أغسطس الماضي، في إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، في مسعى منها لافتعال أزمة، توجد لها مبرراً قوياً لإفشال الهدنة الأممية، التي تربط موقفها منها بتطورات مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني المتعثرة حالياً، التي تسعى إيران إلى ابتزاز العالم لتقديم تنازلات في المفاوضات.