رغم المظاهرات.. الكنيست الإسرائيلي يقرُّ التعديلات القضائية المثيرة للجدل

وينصّ مشروع القانون المثير للجدل على أن بإمكان أعضاء الكنيست إلغاءَ قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة فقرة التغلُّب على المحكمة، بتأييد 61 عضوًا في الكنيست؛ وفقًا لـ"رويترز".