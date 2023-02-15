تكبدها خسائر بـ11 مليار يورو.. "الأوروبي" يدرس فرض عقوبات جديدة على إيران

وأوضحت أن الحزمة العاشرة من العقوبات، البالغة قيمتها 11 مليار يورو (11.79 مليار دولار)، ستسعى لفرض حظر جديد على التجارة وقيود على صادرات التكنولوجيا بما في ذلك الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر والصواريخ.