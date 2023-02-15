تكبدها خسائر بـ11 مليار يورو.. "الأوروبي" يدرس فرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الأربعاء)، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات تستهدف لأول مرة كيانات اقتصادية إيرانية ضالعة في الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت أورسولا فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "لأول مرة نقترح أيضًا فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"، وفقًا لـ"رويترز".
وأوضحت أن الحزمة العاشرة من العقوبات، البالغة قيمتها 11 مليار يورو (11.79 مليار دولار)، ستسعى لفرض حظر جديد على التجارة وقيود على صادرات التكنولوجيا بما في ذلك الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر والصواريخ.