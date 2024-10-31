القاهرة تتحفظ ... إثيوبيا تعرض مساعدة مصر والسودان في حال نقص المياه

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن استعداد بلاده لمساعدة مصر والسودان في حال واجه أي منهما نقصًا في المياه، وذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب الإثيوبي، حيث تطرق إلى أزمة سد النهضة والخلافات المتصاعدة مع دول المصب.
وأكد أحمد أن مشروع سد النهضة، الذي شُيّد بأيدي وموارد إثيوبية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعزز مسيرة التنمية في بلاده دون الإضرار بمصالح دول المصب، مشيرًا إلى أن احتجاز المياه في السد جرى بعناية ودون تأثير سلبي على مصر أو السودان.
من جانبه، جدد وزير الري المصري، هاني سويلم، موقف بلاده الرافض للاتفاقية الإطارية لحوض النيل، مؤكدًا عدم التنازل عن حقوق مصر في مياه النيل التي تشكل 97% من احتياجاتها وفق ما ذكرته سكاي نيوز.
وفيما تسعى إثيوبيا لتلبية احتياجاتها التنموية، لا تزال مصر والسودان يعبران عن مخاوفهما بشأن التأثيرات المحتملة للسد على حصصهم التاريخية من مياه النيل.