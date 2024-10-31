القاهرة تتحفظ ... إثيوبيا تعرض مساعدة مصر والسودان في حال نقص المياه

وأكد أحمد أن مشروع سد النهضة، الذي شُيّد بأيدي وموارد إثيوبية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعزز مسيرة التنمية في بلاده دون الإضرار بمصالح دول المصب، مشيرًا إلى أن احتجاز المياه في السد جرى بعناية ودون تأثير سلبي على مصر أو السودان.