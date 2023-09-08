عملية انتحارية في مالي بعد ساعات من هجومين داميين استهدفا زورقًا وقاعدة للجيش

من جهتها قالت الحكومة في بيانها: إنّ جماعة تطلق على نفسها اسم "نصرة الإسلام والمسلمين"، "تبنّت" الهجومَيْن، مشيرةً إلى أنّ الهجوم على الزورق تسبّب أيضًا في "إصابات وأضرار مادية". وقد مكّن ردّ الجيش من "تحييد نحو خمسين إرهابيًّا"؛ وفق المصدر نفسه.