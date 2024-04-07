مصر: زيادة عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى 300 شاحنة يوميًّا على الأقلّ

وأوضح أن "عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على الأشقاء في غزة من معبر رفح، بلغ "19354" شاحنة، حملت "19952" مواد طبية، و"10435" طنًّا من الوقود، و"123453" طنًّا من المواد الغذائية، و"26692" طنًّا من المياه، و"44103" مواد إغاثية أخرى، و"2023" طنًّا من الخيام والمشمعات، و"123" سيارة إسعاف مجهزة".