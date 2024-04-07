مصر: زيادة عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى 300 شاحنة يوميًّا على الأقلّ

صرّح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الأحد، بأن بلاده قرّرت زيادة عدد شاحنات المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة إلى 300 شاحنة يوميًّا على الأقل.
وفي التفاصيل.. قال "رشوان": إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدءًا من الأحد، إلى 300 شاحنة يوميًّا على الأقلّ، تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح".
وأضاف: أنّ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، قد بلغ 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأوضح أن "عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على الأشقاء في غزة من معبر رفح، بلغ "19354" شاحنة، حملت "19952" مواد طبية، و"10435" طنًّا من الوقود، و"123453" طنًّا من المواد الغذائية، و"26692" طنًّا من المياه، و"44103" مواد إغاثية أخرى، و"2023" طنًّا من الخيام والمشمعات، و"123" سيارة إسعاف مجهزة".
وبالإضافة لما سبق، فقد دخل إلى مصر من قطاع غزة للعلاج "3764" مصابًا ومريضًا، ومعهم "6191" مرافقًا، و"66759" من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، وكذلك "6330" من المصريين.
وأنهى "ضياء رشوان" تصريحاته بالتأكيد مجددًا على "إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الدائم من أجل زيادتها بالقدر المطلوب والمناسب؛ لمساعدة الأشقّاء في قطاع غزة في مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة التي يعانون منها منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليهم قبل ستة شهور".