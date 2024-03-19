توقعت آثارًا طويلة الأجل.. "الصحة العالمية" تحذر من عواقب المجاعة الوشيكة في غزة

وقال مدير عام المنظمة د. تيدروس ادهانوم: التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في غزة، يعكس الوضع المزري للسكان، فقبل هذه الأزمة كان هناك ما يكفي من الغذاء وكان سوء التغذية أمراً نادراً، والآن يموت الناس ويمرضون, ومن المتوقع أن يواجه مليون شخص في غزة جوعاً كارثياً ما لم يتم السماح بدخول المزيد من الغذاء إلى القطاع , وبدون زيادة كبيرة وفورية في تسليم المواد الغذائية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية ستستمر الأوضاع في التدهور, وجميع الأسر تقريبًا تتخطي وجباتها كل يوم ، ويحرم البالغون أنفسهم من الغذاء لإطعام الأطفال .