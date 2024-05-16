استشهاد 30 فلسطينياً إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينيًا، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة طبية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كان بداخلها العشرات من النازحين.