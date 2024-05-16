استشهاد 30 فلسطينياً إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة

استشهد 30 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح اليوم؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينيًا، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة طبية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كان بداخلها العشرات من النازحين.
وقد تسبب قصف الاحتلال في تدمير العيادة الطبية بالكامل.
واستشهد 16 فلسطينيًا في قصف من الاحتلال استهدف تجمعات للفلسطينيين في مناطق مختلفة من مدينة غزة، وقد وصل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة.