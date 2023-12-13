عقب مقتل 8 ضباط بجيش الاحتلال في ضربة موجعة جديدة.. هنا تفاصيل عن "كمين الشجاعية"

وفي المقابل، لم تعلن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس وغيرها من الأجنحة العسكرية للفصائل عن شن هذا الهجوم؛ رغم أنها تعلن بانتظام عن شن هجمات مماثلة تتمثل في مهاجمة جنود الاحتلال عندما يتحصنون في مبانٍ في القطاع منذ بدء الحرب البرية.