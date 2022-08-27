تقرير صادم لـ "اليونيسف" عن معاناة أطفال لبنان

كما استند التقرير إلى دراسة أجرتها المنظمة الأممية حول فقر الأطفال، معتمداً على تقييمٍ سريع يُركّز على الطفل، أظهر أن الأطفال في لبنان يدركون تماماً تأثير الأزمة على حياتهم وتطلعاتهم وعلى مسار الدولة، ما أدّى إلى تلاشي أحلامهم بمستقبل أفضل في لبنان، حيث باتوا يعتقدون أن الهجرة هي الأمل الوحيد.