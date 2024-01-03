ارتفاع حصيلة قتلى "حزب الله".. وغارة إسرائيلية جديدة تستهدف مبنى بجنوب لبنان

وفي التفاصيل، استهدفت غارة جوية إسرائيلية، مساء الأربعاء، مبنى في الناقورة من 3 طوابق بالقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، فيما تواصل فرق الإسعاف عملها في المكان بحثًا عن قتلى أو مصابين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.