البرازيل تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور

استدعى الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا، اليوم (الاثنين)، سفير بلاده من تل أبيب للتشاور، بحسب ما ذكرت صحف محلية برازيلية.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير بعد تصريحات للرئيس البرازيلي أمس، شبه فيها حرب غزة بالمحرقة النازية.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس "داسيلفا" شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل.
وقال "كاتس" الذي دعا السفير البرازيلي فريدريكو ماير لدى إسرائيل إلى النصب التذكاري ياد فاشيم للمحرقة في القدس الغربية، "أبلغت السفير البرازيلي أن الرئيس لولا شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته".