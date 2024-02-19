البرازيل تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور

وقال "كاتس" الذي دعا السفير البرازيلي فريدريكو ماير لدى إسرائيل إلى النصب التذكاري ياد فاشيم للمحرقة في القدس الغربية، "أبلغت السفير البرازيلي أن الرئيس لولا شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته".