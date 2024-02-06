"عائلات لا تزال تنتظر جثث أبنائها".. ما مصير المدن التركية المدمرة بعد عام على الزلزال؟

وتسبب الزلزالان وما تبعهما من هزات ارتدادية كانت في معظمها بدرجات قوية، بمقتل 53 ألفًا و537 شخصًا، حسب الإحصائيات الرسمية، بينما أصيب أكثر من 100 ألف تحت آلاف المباني التي انهارت كالورق، في حين لا يزال هناك عشرات المفقودين، وفقاً لـ"فرانس برس".