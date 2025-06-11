استشهاد 28 فلسطينيًا وسط قطاع غزة وشمال الضفة الغربية

استشهد 27 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، وصفت المصادر الطبية الفلسطينية جراح بعضهم بالخطيرة، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم، استهدف تجمعات للفلسطينيين في موقع توزيع المساعدات بمحور نتساريم وسط قطاع غزة؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 38 شهيدًا بينهم أطفال ونساء.