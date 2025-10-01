إسرائيل تعترض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة وتنقل ركابه إلى ميناء إسرائيلي قسراً

وجاء ذلك بعدما أفاد منظمو الأسطول في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية اعترضت القوارب المحملة بالمساعدات الإنسانية من أدوية وأغذية إلى غزة واعتلتها عند اقترابها من القطاع، موضحين أنه "جرى اعتراض عدة سفن بشكل غير قانوني واعتلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي لها في المياه الدولية"، وفق ما أوردته العربية نت.