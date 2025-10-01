إسرائيل تعترض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة وتنقل ركابه إلى ميناء إسرائيلي قسراً

أعلن أسطول الصمود العالمي مساء الأربعاء أن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت سفنه المتجهة إلى قطاع غزة واعتلت بعضها في المياه الدولية، في خطوة وصفها المنظمون بأنها "غير قانونية".
وأوضح الأسطول في بيان أن "حوالي الساعة 20:30 بتوقيت غزة (17:30 بتوقيت غرينتش)، تم اعتراض عدة سفن من أسطول الصمود والاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال، بما في ذلك ألما وسيريوس".
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس أن "عدة سفن من الأسطول تم إيقافها ويتم نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي"، مؤكدة أن "غريتا وأصدقاؤها بأمان وبصحة جيدة"، في إشارة إلى الناشطة السويدية غريتا تونبري المشاركة في التحرك.
وجاء ذلك بعدما أفاد منظمو الأسطول في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية اعترضت القوارب المحملة بالمساعدات الإنسانية من أدوية وأغذية إلى غزة واعتلتها عند اقترابها من القطاع، موضحين أنه "جرى اعتراض عدة سفن بشكل غير قانوني واعتلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي لها في المياه الدولية"، وفق ما أوردته العربية نت.
وأشار المشاركون في الأسطول إلى أنهم شاهدوا نحو 20 سفينة مجهولة تقترب منهم مساء الأربعاء، فيما ارتدى الركاب سترات النجاة استعداداً لسيطرة القوات الإسرائيلية على السفن.