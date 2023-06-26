في أول ظهور له منذ تمرد "فاغنر".. "شويغو" يتفقد القوات الروسية بأوكرانيا

تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الاثنين)، وذلك في أول ظهور علني لـ"شويغو" منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة قبل أيام.