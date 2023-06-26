في أول ظهور له منذ تمرد "فاغنر".. "شويغو" يتفقد القوات الروسية بأوكرانيا

تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الاثنين)، وذلك في أول ظهور علني لـ"شويغو" منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة قبل أيام.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "شويغو" لا يزال في منصبه، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن موعد ومكان لقاء وزير الدفاع بقوات وقادة المنطقة العسكرية الغربية.
وتقدم مقاتلو مجموعة فاغنر بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجين، نحو موسكو للإطاحة بما وصفوه بالقيادة العسكرية الروسية "الفاسدة والتي تفتقر للكفاءة"، قبل أن ينسحبوا فجأة إلى منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بعد اتفاق مع الكرملين توسط فيه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.