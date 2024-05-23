تعارض لكنها تتفهم.. هل سعت أمريكا لعرقلة اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بفلسطين؟

ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي مطلع على الاجتماعات، أن واشنطن ذكرت للدول الثلاث بشكل واضح، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون خطوة مفيدة، ولكن نعتبر هذه الخطوة حقيقة لا مفر منها في سياسات إسبانيا وأيرلندا، بينما النرويج لديها أسباب خاصة بسبب اتفاقيات أوسلو، في إشارة إلى اتفاقيات السلام عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي أسست لعملية سلام تنتهي بحل الدولتين، لكنها تعثرت في نهاية المطاف.