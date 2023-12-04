منطقة "المواصي" التي خصّصتها إسرائيل مأوى للغزاويين.. أرض قاحلة و"غير آمنة"

كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن منطقة "المواصي" التي طالب جيش الاحتلال، الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتحرك نحوها، على اعتبار أنها "آمنة" لم تصل إليها أي مساعدات حتى الآن.